Kui kaunid olid need ajad, mil võis kirjutada kahe lehekülje pikkuseid esseesid, mida keegi ei viitsinud lugeda. „But now I’m insecure and I care what people think.”

Esimeste Reaali Poisi artiklite ärasaatmise ajal poleks kumbki meist osanud arvata, et ükskord langeme nii madalale. Kuhu on läinud sügavat ettevalmistust vajav poliitiline analüüs? Kuhu on jäänud arutelu tähtsate ühiskondlike probleemide üle?

*Tähelepanu! Artikli lugemise järel võib tekkida tungiv soov mainitud tõsielusaadet vaadata. Reaali Poiss ei vastuta vaatamise käigus saadud tervislike kahjustuste eest. Uku Kanguri ja Mikael Raihhelgauzi vähiravi makstakse kinni erandkorras, individuaalselt sõlmitud töölepingute alusel. Need kindlustustingimused ei laiene tavalugejaile!*

Jevgeni Ossinovski kui Žiga

Armas slaavi juurtega poiss, kes võlub kõiki esimesest silmapilgust. Keelab alkoholi joomise kohe, kui uksest siseneb, hiljem lubab siiski klaasikese veini pitsa kõrvale. Tõelise võrdõiguslikkuse toetajana aitab naisel süüa teha ja läheb temaga poodi kaasa. Armastab reisida, kuid sõidab ikka jalgrattaga, nagu keskkonnasõbrast sotsile kohane.

Žiga (FACEBOOK / TV3 EESTI )

Hambaid peseb alati korralikult - tervis on ikka tema teema. Ilmselt selle pärast üritab ka suuremat draamat vältida. Räägib ilusaid ja õigeid asju, kuid tegudes on külmavõitu: Liisaga hoiab alati viisakat distantsi. Aga vast ongi õige – (koalitsiooni)partnerid pole kogu eluks mõeldud.

Mart Helme kui Kalvi-Kalle

Sarmikas noor maapoiss, kes võib olla „nii sinu ingel kui ka sinu deemon”. Uksele tuleb roosiga, kuid juba järgmisel hommikul näitab karakterit. Ei üritagi poliitilist korrektsust teeselda, vaid ütleb, nagu on, isegi kui see läheb 3000 eurot maksma. Kui naine on teinud halba hakklihakastet või tema meik on kole, siis annab Kalvi talle sellest teada. Üllataval kombel võlub Heleni (ja 12-14% Eesti valijatest) oma aususega ära.

Kõigil on piinlik teda vaadata, kuid samas on selge, et see on vaid näitemäng ja tegemist ilmselt targa mehega – loll inimene siiski Heleni grammatikatesti ei läbi. Liikluseeskirjade järgimisel lubab endale väiksemaid vigureid. Kui juba traktoriralliks läheb, on viie auto ahelavarii tühine risk.

Edgar Savisaar kui Helen

Ilmselgelt nutikaim ja ilusaim tegelane, paraku suudab endale kohutavaid partnereid valida. Halvad valikud rikuvad ta elu – sõpradele jääb vaid teleka ees hukkamõistvalt pead vangutada. Paraku pole midagi teha: kui koostööleping sõlmitud, tuleb ka stsenaariumi järgida.

Langeb seetõttu tihtipeale „paljastuste” ohvriks, aga paistab, et see ainult suurendab ta populaarsust. Samas on kõigil hea meell, kui tal hästi läheb. Hakklihakaste ei pruugi parim olla, kuid tasuta kartuleid saab sellelt lahkelt hingelt küll.

Taavi Rõivas kui Liisa

Tahab parimat, aga läheb ikka nii nagu alati. Näeb vaeva, et pälvida Žiga/ Ossinovski poolehoid, kuid ei suuda ometi noormehes tugevaid tundeid tekitada. Lahmib ringi teadmata, mida ta täpselt teeb. Vaikib seal, kus võiks rääkida, naerab närviliselt seal, kus võiks vait olla.