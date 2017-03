Tartu ülikoolis käesoleval aastal kaitstud magistritöö "Lastekaitsetöötajate tõlgendused hindamisel lapsevanemaks olemisest" toob välja lastekaitsetöötajate erinevad ootused emadele ja isadele. Muuhulgas nähakse vägivaldsest suhtest lahkumisel ema vastutuse kandjana, jättes kõrvale isa rolli.

Magistritöö eesmärgiks oli saada aru, millisena näevad lastekaitsetöötajad perede olukorda, hinnates lapsevanemaid ja vanemate rolli. Uuringust selgus, et lastekaitsetöötajad eeldavad vanematelt koostöövalmidust, võimet muutuda ning ootavad, et vanemad tunnistaksid peres olevaid probleeme. Kuigi lastekaitsetöötajad ütlevad, et kõik vanemad võivad vahel eksida ja eksivadki, võrdlevad nad head vanemat justkui ideaaliga, kellel lastekaitsetöötajate hinnangul peaksid olema kindlad iseloomuomadused ja põhimõtted.

"Lastekaitsetöötajad peavad hea vanema puhul oluliseks usaldust vanema ja lapse vahel, lapse huvidest lähtumist, hoolimist, tingimusteta armastust, oskust kehtestada piire ja vanemlikku koostööd," rääkis töö autor Helen Hein, kelle hinnangul aitaks lastekaitsetöötajatel oma igapäevatööd efektiivsemalt teha hoopis see, kui lähtutaks konkreetse vanema suutlikkusest, oskustest ja teadmistest, mis võimaldaks last ja pere tervikuna paremini abistada, leida perele sobivaid teenuseid ja toetusmeetmeid.

Uurimusest selgus, et lastekaitsetöötajad seavad emadele ja isadele erinevaid ootusi: isasid kaasatakse vähem ja emasid peetakse põhilisteks vastutajateks lapse eest. "Näiteks seostatakse ema tingimusteta armastusega, lapse eest hoolitsemise, tema arendamise ning kasvatusküsimustega. Isa aga seostub lastekaitsetöötajatele mängulisusega, seikluslike tegevustega ning lapsele eeskujuks olemisega," rääkis värske magister ja lisas: "Samuti seadsid uurimuses osalenud lastekaitsetöötajad vägivaldsest suhtest lahkumisel vastutuse emale ja isa roll jäeti pigem kõrvale," rääkis Hein, kelle sõnul tundsid lastekaitsetöötajad isadele rohkem kaasa ning isade eksimusi lapse kasvatamisel ei peetud nii rängaks kui emade omi.