Hiljutine terrorirünnak Londonis näitab, et terror pole kusagil maailmas lõpuni välditav, ent rünnakute ärahoidmiseks tuleb teha tööd rohujuure tasandil, ütles Euroopa Liidu julgeolekunõunik Julian King.

"Üks õppetund, millest me saime teadlikuks Londoni terrorirünnaku päeva jooksul, oli see, et selline oht võib sind tabada ootamatult, võib tabada inimesi kogu Euroopas, kogu maailmas. Juhtus ju ka kurb lugu eestlastest ohvritega Nice's Prantsusmaal. See oht puudutab meid kõiki," rääkis King, edastas ERRi uudisportaal.

Kingi sõnul saavad ka tavakodanikud märgata radikaliseerumist ning aidata seda ära hoida.