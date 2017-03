Täna kella 22 paiku juhtus liiklusõnnetus Lääne-Virumaal Tallinna-Narva maantee 117. kilomeetril, kus hukkus teelt välja sõitnud ja üle katuse rullunud sõiduki juht.

Esialgsetel andmetel tuli sõiduauto Toyota Tallinna poolt, kaotas seni teadmata põhjustel juhitavuse ja kaldus vastassuunda. Seejärel sõitis Toyota teelt välja ja rullus üle katuse.

Õnnetuse tagajärjel sai roolis olnud 47aastane mees sedavõrd raskelt viga, et meedikutel ei õnnestunud tema elu päästa, edastas Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall.

Mees viibis autos üksinda ja esialgsel hinnangul ei olnud tema turvavöö kinnitatud. Teekate sündmuskohal oli kuiv.

Ida prefektuuri operatiivjuht Agur Tehver tõdes, et tõenäoliselt ei oleks teelt väljasõit nii traagiliselt lõppenud, kui turvavarustust oleks kasutatud nõuetekohaselt. "Kuigi üldvaates on liikluspilt turvavarustuse kasutamises läinud paremaks, on siiski kahjuks neid liiklejaid, kes seda vajalikuks ei pea,“ sõnas Tehver. "Turvavarustuse nõuetekohane kasutamine vähendab õnnetusse sattumisel võimalike vigastuste raskust ja võib olla ka elupäästjaks“ lisas operatiivjuht.

Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud, sealhulgas juhi võimalik joove, selguvad kriminaalmenetluse käigus, mida viib läbi Ida prefektuur ja juhib Viru Ringkonnaprokuratuur.