Talve päevad on küll loetud, aga siiski üritab see veel võimu näidata ning läkitab paariks päevaks meile lund ja lörtsi. Lootust kaotada ei tasu, küll aga tasub nädalavahetuseks sõita Eestimaa lõunapoolsematesse piirkondadesse, sest näiteks pühapäevaks ennustab ilmateenistus seal kuni 16 kraadi sooja.

Ööl vastu reedet pilvisus tiheneb. Kesköö paiku sajab juba Lääne-Eestis lund või lörtsi, saartel ka vihma, edastas Riigi Ilmateenistus. Hommikuks laieneb sadu kiiresti üle Eesti. Tuul puhub öösel lõunast ning mõnel pool ka kagust ning on üsna tugev - puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid jäävad kolme miinuskraadi ja kahe plusskraadi vahele.

Reede päevaks on oodata taeva selginemist. Kui hommikupoolikul tuleb Ida-Eestis veel lörtsi, siis üldiselt on sajuta. Ka põhjakaarde pööranud tuul nõrgeneb ning sooja on 2-6 kraadi.

Laupäeva ilma rikuvad mitmel pool endiselt lörtsi- ja vihmahood. Tuul tugevneb jälle, aga soojakraadid hakkavad kerkima. Pühapäevaks ennustab ilmateenistus juba kuni 16 kraadi sooja. Seda muidugi Lõuna-Eestis, põhjapool sellist soojust veel nautida ei saa.