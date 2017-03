Tanel Padar andis välja uue singli peakirjaga "Parem veelgi", mis ilmus koostöös värske Eesti start-up'iga Fanvestory, mille abiga saab igaüks Tanel Padari tegevust toetades loo erinevatest õigustest osa saada ja nii omakorda raha teenida.

Esmakordselt nii Eestis kui ka mujal maailmas on muusikateoste autoritel võimalus Fanvestory lahenduse abil kaasata fännidelt raha loomingu edendamiseks, võimaldades neil saada osa teose kasutamisest tekkivatest tuludest, kirjutas Menu.

Fanvestory asutaja Birgit Karus ütles "Ringvaates", et fännidele ja muusikahuvilistele pakutakse olla osa loomeprotsessist, kuid Tanel Padar on ikkagi loo autor.

"Ma kirjutasin selle loo spetsiaalselt selle platvormi jaoks, et näha, mismoodi see asi toimib," sõnas Tanel Padar, kelle uue loo eluajaväärtus on 20 000.

Teine Fanvestory asutaja Uku Suviste rääkis, et selline süsteem töötab kahepoolselt - ühelt poolt võidab artist, teisest küljest toetaja, fänn, investor.