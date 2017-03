"Me nii lootsime, et kui saame pakkuda eestimaist toodet, siis võetakse meid avasüli vastu," kurdab väikeettevõtja, kes üritab Lääne-Virumaal toodetud juustuga saada jalga ukse vahele suurtesse poekettidesse. Ent see tee on ütlemata vaevaline.

Rakvere kandis asuv väikeettevõte Delikatess Food on mitu head aastat edukalt müünud omatehtud põdralihast täissuitsuvorsti ja vahendanud kaubakettidele välismaalt sisse toodud palmikjuustu.

KÄSITÖÖ: Võhu külas valmivad palmikud on e-ainete vabad ja puhas käsitöö. (Aldo Luud)

Jaanuaris hakkas ettevõte tegema Võhu külas Näsupea juustuvabrikus oma juustu. Paraku ei lähe selle turustamine kuigi libedalt.

Juustuvabriku üks eestvedajaid Regina Ehrlich ütleb, et Eesti tootjal pole kuhugi oma kaupa müüa: "Olime aastaid Slovakkia ja Läti juustupalmiku edasimüüjad. Nüüd, kui saime oma tootmise, kus teeme eestimaisest toorainest ja e-ainete vaba juustu, ei võeta meie omasid enam sortimenti.