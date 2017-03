Näitleja ja juuksur Lauri Pedaja kurjustas nädala alguses oma Facebooki kontol fitnessihuviliste naistega, kes enda kehast ja elustiilist sotsiaalmeediasse lausa pornohõngulisi fotosid postitavad. Nüüd on omakorda võtnud sõna personaaltreener ja toitumisnõustaja Marek Kalmus: ju on Pedaja ise nii rikutud, et fotodes probleemi näeb. Kalmuse sõnul on vastupidi, isegi hea, et naised pilte treenitud kehavormidest teistega jagavad.

IHUPALJASTAMISE POOLT JA VASTU: Näitleja ja juuksur Lauri Pedaja (paremal) kritiseerib naiste paljastavaid Instagrami fotosid. Personaaltreener ja toitumisnõustaja Marek Kalmus (vasakul) ei nõustu temaga, vaid leiab, et pildid eevatütarde treenitud kehavormidest on hoopis hea eeskuju. (Mati Hiis)

Lauri Pedaja (Tiina Kõrtsini)

"Tiheda sotsiaalmeedia kasutajana jääb silma kõiksugu tegelasi ja läbivaid jooni. Mulle tundub, et minu armsa kodumaa naised on kõvasti muutunud uutes sotsiaalmeedia tuultes.

Ükskõik millise tšiki Instagrami konto avan, leian sealt eest poolpalja fitnessiga tegeleva make-up-artisti, kes postitab toidu ja 90ndate mõistes pornopilte vaheldumisi," imestab

Pedaja enda Facebooki postituses. "Kas tõesti naiste seas on konkurents läinud nii tihedaks ja muudmoodi enam otsale ei saa? Või olen tõesti vanaks jäänud ja ei saa enam sellest moodsast maailmast aru?!"