Taas rektoriks valitud Volli Kalm tunnustab: vastaskandidaadil ei olnud lihtne.

"Parim kandidaat võitis," teatas Volli Kalm eile vahetult pärast seda, kui oli 147 häälega valitud järgmiseks viieks aastaks Tartu ülikooli rektoriks. Enne valimisi ei saanud ta sugugi nii enesekindel olla, sest konkurents kahe rektorikandidaadi vahel oli tihe.

Tartu ülikool sai uue vana rektori. (Aldo Luud)

Ülikooli aulat läbis kahin, kui valimiskomisjoni esimees professor Priit Kaasik teatas, et ülikooli senine rektor Volli Kalm sai esimeses voorus 113 häält. See tähendas, et rektori valimiseks läheb vaja ka teist vooru.

Reglemendi järgi pääses valimiste teise vooru rohkem hääli saanud kandidaat, kellel oli uues voorus tarvis koguda vähemalt 126 häält. Konkurents oli tihe: teine kandidaat, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop sai esimeses voorus 97 häält ehk vaid 15 häält vähem kui Kalm.