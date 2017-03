Rumeenlanna müüs süütuse Hong Kongi ärimehele 2,3 miljoni euro eest ()

Rumeenlanna pani oma süütuse oksjonile. Tehing sõlmiti 2,3 miljoni euroga, ostjaks oli Hong Kongi ärimees.

18aastane Aleexandra Kefren pani oma neitsilikkuse müügile eskortteenistuse Cinderella Escortsi kaudu. Kaubad on koos, ostjaks on nimetuks jääv Hong Kongi ärimees, kes tasub neiule 2,3 miljonit eurot.

Rumeeniast pärit Kefren ütles väljaandele The Sun, et hotell on juba broneeritud ning ta on kõnelnud ka ostjaga.

"Tahtsin oma süütuse müüa pigem Cinderella Escortsiga, kui anda see tulevasele sõbrale, kes võib mind nagunii maha jätta. Usun, et ka paljudel teistel tüdrukutel on sarnane suhtumine,“ rääkis Kefren.

Kefren ütles, et soovis aidata oma vaeseid vanemaid ning osta selle raha eest neile maja.