2. Need trussikud, mille eest sa varem väga hoolt kandsid, aga nüüd enam ei huvita, sest sinu päevad on need täiesti ära rikkunud.

1. See paar, mis on rebenenud ja tükkideks lagunemas, aga sa hoiad seda igaks juhuks alles, juhuks kui kõik teised enne riidepesu otsa saavad.

Buzzfeed pani kirja lõbusa nimekirja aluspükste tüüpidest, mida igast pesusahtlist leida võib. On püksikuid, mis on seksikad, mugavad ja sobituvad sinu kehaga ideaalselt. Ja siis on tegelikkus…

4. Täiesti igav paar, mille peale oskad vaid õlgu kehitada, kui selle sahtlist välja tõmbad.

5. Need aluspüksid, mis on liiga väikesed, kuigi täiesti õige suurusnumbriga, aga sa said aru, et need on väikesed, kui neid esimest korda jalga proovisid. Nüüd istuvad nad sinu pesusahtlis, meenutusena sellest, kuidas nende peale ükskord raha raiskasid.

6. Hästi erksat värvi või tobeda mustri või seksika sõnumiga alukad, mis sul ikka alles on, kuigi need näevad tõtt-öelda piinlikud välja. Võimalik, et ostsid need kooliajal ja mõistad alles nüüd, kui ebasobiv oli sellise sõnumiga rõivaeset selles vanuses kanda.

7. Stringid sellest korrast, kui sa üritasid stringe kanda.

8. See eriti mugav ja pehme suur paar, mis on mõeldud nendeks päevadeks, kus tõesti vajad kas või väikest asja, mis olemise paremaks teeks.