2 fotot

Õhku ja ruumi: Kogenud aednik Eha Kooser soovitab algajal aiapidajal järgida teada-tuntud tõde: vähem on rohkem. «See kehtib ka külvamisel-istutamisel,» ütleb ta. «Kui kasvuruumi on piisavalt, on ka saak parem.» (Tiina Kõrtsini)