Röntgenpildilt selgus, et probleemi põhjus oli kinni jäänud põiekivi, mis tuli koera elu päästmiseks koheselt eemaldada.

Kuna aga arst ei saanud garanteerida, et koer saab terveks, soovis omanik looma magama panna, tasus arve ning lahkus.

Kliiniku arsti sõnul oli omaniku jaoks murekoht see, et tulemust ei saanud garanteerida ning samuti ei osatud ennustada, kas protseduur läheb maksma paarsada eurot või rohkem. Selle põhjal omanik otsustas, et ehk ei saa ta arve tasumise ega koera hooldamisega hakkama ning otsustas looma magama panna.

Kliiniku töötajatel läks süda härdaks ja koerale sooviti anda veel rõõmu täis eluaastaid. Omanikult saadi luba koer enda vastutusele võtta ning talle tehti operatsioon, kastreeriti ja tehti hambad korda.

Kliiniku arsti sõnul oleks koerakese saatus aga hoopis kurvem olnud, kui arstile tulekuga oleks veel kauem oodatud. Koera põis oleks lihtsalt lõhkenud.

Koer läks kliiniku töötajate hoole alt hoiukodusse, kus loomasõbrast neiu teda tagasi elule turgutas.

Uut omanikku otsiti läbi kliiniku Facebooki ning kuulutus levis kulutulena ja Aaronile tuli väga palju kodupakkumisi.