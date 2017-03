Madalapalgalistest täiskohal töötavatest inimestest ehk nö palgavaestest on siiani taotlenud riigilt toetust 78 000 inimest.

Õigus toetust taotleda lõppeb reedel, mil läheb lukku tuludeklaratsioonide esitamine, kuhu toetuskõlblik taotleja vastava "linnukese" peab tegema, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Tänase seisuga on taotluse esitanud 78 000 nn palgavaest, kellele kuulub tagastamisele kokku 28,4 miljonit eurot. Siiski hindab Maksu- ja Tolliamet (MTA), et tegelikkuses jäävad tagastatavad summad tagasihoidlikumaks, kuivõrd taotlejad läbivad ka ümbrikupalgakontrolli.

Kui pärast madalapalgalise tagasimakse taotluse esitamise perioodi lõppu leitakse, et tegelikkuses võisid inimese tuluandmed olla taotluses esitatust erinevad ja see mõjutas tagasimakse suurust, ning see avastatakse enne toetuse väljamaksmist, siis vaatab MTA parandatud alusandmete pealt, kas ja kui suures ulatuses inimesel toetusele üldse õigus on.