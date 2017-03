“See on investeering usaldusse, sest me näeme täna selgelt, et eestlane on leidnud meid ja kõik see algus on olnud muidugi raske. Aga täna hommikul lennujaamas komme jagades eranditult kõik soovisid edu, olid rõõmsad, et me oleme olemas. See on see investeering,” selgitas Uibo.

Täna käis “Ringvaate” stuudios Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht, lennuõpetaja ja kunagine lapstäht Toomas Uibo, kes rääkis, et olenemata sellest, et Nordica lõpetas esimese tegevusaastaga 15 miljoni suuruse kahjumiga, ollakse rõõmsad ning kasumit tahetakse teenima hakata ülejärgmise aastanumbri sees.

Saatejuht Marko Reikop uuris, et kas Nordica jääb siiski püsima? Ka Estonian Air suutis ainult mõned aastat kasumit toota, kuid oli siis pidevalt kümneid miljoneid miinuses. Riik küll panustas sellesse, kuid asi lõppes siiski pankrotiga. Kuidas saab olla kindel, et Nordicaga samamoodi ei lähe?

Uibo sõnul läheb neil paremini, sest nemad teevad asju teistmoodi. “Nordica on nullist tehtud ettevõte, kus kogu ärikonseptsioon on täiesti teistsugune. Kui Estonian Air oli üksinda seisev ettevõte, siis täna meie näeme ikkagi lahendust selles, et me teeme koostööd. Me ekspordime oma teenuseid väljapoole,” rääkis ta.

Uibo sõnul on Nordical olemas kindel plaan hakata kasumit teenima, kuid see on loomulik, et kasumit esimese tegutsemisaastaga ei toodeta.

“Lennundus on kallis, eriti selle ettevõtte loomine on kallis. Aga meil on selge plaan ja me oleme 100 protsenti kindlad et see toimib,” sõnas ta.

Uibo sõnul ei ole ka kindel see, kas siiski Air Balticu kohta kuuldud head uudised vastavad tõele ja kas neil tegelikult läheb paremini. “Konkurenti ma ei hakka analüüsima, aga meie eesmärk on ikkagi oma asja ajada ja me teame mida teeme ja viimased uudised Nordica osas kindlasti ei rõõmusta lõunanaabri ettevõtet. Eks saame näha!” ütles ta.

Nordica lendab Eestist päris paljudesse sihtkohtadesse, täpsemalt 19. sihtkohta saab Nordicaga Tallinnast lennata. Uibo sõnul on iga sihtkoha valiku taga arvutused. Ka Göteborgi lendamise taga on konkreetsed põhjused, nimelt ärisuhted, kuna Nordica põhikonseptsiooniks on see, et hommikul saab inimene sihtkohta, et päeval äritoimetused ära teha ja siis õhtuks koju tagasi jõuda.

Olenemata suurest kahjumist läheb Uibo sõnul Nordical hästi ning piletihinnad on samuti üpriski kõrged.

“Põhjus on see, et meil on lennukid täis, meil läheb nii hästi! Kusjuures meil on poole rohkem reisijaid kui eelmine aasta,” lausus Uibo.

Kasumisse planeeritakse jõuda aga ülejärgmiseks aastaks.

“Me loodame see aasta lõpetada 6 miljoni miinuse juures, järgmisel aastal poole vähem, ülejärgmisel aastal olla kasumis. See on väga kiire areng,” sõnas Uibo.