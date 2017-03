"Minu kolmas laps oli väga väsitav laps. Jube armas, aga nii-nii väsitav. Kuude kaupa tundus, et ainus muusika elus on lapse kisa. Ükskord hakkasime välja minema ja ma üritasin meeleheitlikult kõike korda saada ja palusin oma kahel tütrel kiirustada. Oma unetus hullumeelsuses loputasin ma ruttu luti ära (sest see nutmine!) ja toppisin selle oma 9-aastase tütre suhu. Ehmatus ja segadus tema näol ei lähe mul kunagi meelest ära."

"Ükskord ärkasin öösel, et last toita. Ma ei leidnud öökapi pealt oma prille. Otsisin igalt poolt, samal ajal beebi andis muidugi teada, et olen hiljaks jäänud. Lõpuks panin tule põlema, et prillid üles leida. See äratas mu mehe, kes informeeris mind, et prillid olid mul juba ees."