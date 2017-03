Eile plahvatas uudispomm, kui meediaportaalid viskasid õhku küsimuse, kas saates "Prooviabielu" teineteist leidnud Helen ja Kalvi-Kalle saavad lapsevanemateks.

Küsimus tekkis seetõttu, et Helen märkis end Facebookis huvitatuks üritusest "Emotsionaalne ettevalmistus sünnituseks". Õhtuleht uuris asjaosalistelt, kas tõesti võib neile õnne soovida. Kalvi-Kalle jäi džentelmeniks ja luges talle Facebooki saadetud küsimuse küll läbi, kuid ei vastanud sellele.

Helen aga kinnitas, et nad ei hakka veel last saama: "Ma ei kavatse lähima aasta jooksul peret luua. Mitu korda on juba arvatud, et olen rase, aga see ei vasta tõele."

Ta tunnistab, et talle on ennegi lapseootust külge poogitud. "Märkisin end mingist suvalisest Facebooki üritusest huvitatuks ainult sel põhjusel, et mind köidab sünnitus kui protsess. Olen ka naistekliinikus praktikal käinud," paljastab Helen.