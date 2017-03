Tänasel valitsuskabineti istungil otsustati, et Narva rajatakse Sisekaitseakadeemia (SKA) kolledž. Ühtlasi tähendab tänane samm seda, et akadeemia praegused õppekompleksid Tallinnas, Väike-Maarjas ja Paikusel säilivad, edastas Valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Otsus lähtub nii akadeemia huvidest kui ka Ida-Virumaa ja tema elanike vajadustest, olles kasulik mõlemale osapoolele. Valitsuse eesmärk on SKA arendusprojekt Narvas viia lõpule 2019. aastal.

"Valitsuse jaoks on oluline, et Sisekaitseakadeemia kolledži Narva rajamisel võidaks sellest mitte ainult siseturvalisuse valdkond mitmekesisema väljaõppekeskkonna näol, vaid ka kohalik kogukond. Rajades Narva kolledži annab see positiivse signaali, et valitsus väärtustab Ida-Virumaa arengut ning peab sealset elukeskkonda sama oluliseks kui kõikjal mujal Eestis,“ ütles peaminister Ratas.