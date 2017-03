Tänasega võib märtsile joone alla tõmmata ja keskenduda, et mida toob meie ellu aprill. Astroloog Donna Page jagab portaalis Womens Health igale sodiaagimärgile armuelu puudutavad juhised aprilliks. Üks on kindel - aprill tuleb seksuaalenergiast pakatav!

Natuke vaidlemist võib magamistuppa tuua kirge, kuid see võib muutuda liialt kurnavaks. Sel kuul oled valmis rahu tegema ja seda ka armuelus. Samuti on sul eriti suur vajadus kogeda armastust. Ära kahtle - otsi kapist küünlad ja säti need oma öökapile.

Kui oled vallaline, siis sel kuul tekib küsimus - kas su suus voodikaaslane on kõigest seksiks või on temas midagi enamat?

Sõnn

Sa tead, mida sa voodis tahad. Sel kuul ei karda sa seda ka nõuda. Ja kas tead - universum lubab sulle sel kuul palju seksi!

Sul on palju võimalusi veeta aega voodis ja tegeleda selle suure ja mõnusa orgasmi leidmisega.

Siiski tunned, et pead justkui valima sõprade ja seksisessioonide vahel. Tee õiged valikud! Laupäeval võid lõunatada sõbrannadega, kuid õhtu pühenda vallatlemisele.

Kaksikud

On oluline leida aega magamistoas hullamiseks - see peab eriti paika aprillis.

Ka töö saab sel kuul väga intensiivne olema, kuid sul on ka suur tung oma isu rahuldada voodis. Lase end sellel lainel kanda - töömured võivad natuke oodata...

Mänguline energia garanteerib sel kuul, et tunned end linade vahel palju seksikamana. Ära karda proovida uusi asju - uus pesu või lelud. Kõik on ju vahvama ja ägedama kogemuse nimel...

Vähk

Arvete ja töö tõttu on kerge stressi minna, kuid eluliselt on oluline end neist mõtteist vabastada. Alusta voodis kallistamisega ja anna aega, et sul tekiks kontakt vaimselt ja füüsiliselt.

Kui oled vallaline ja otsid kedagi - viska kahtlused kõrvale ja usalda universumit, sest sa näed hea välja ja vajad riski. Kui keegi satub su teele, siis riski temaga. See saab auhinnatud...

Lõvi

Hea seks hõlmab saamist ja andmist. Sel kuul saab sul kõrini, et oled endast lialt andnud. Ära karda sellest rääkida. Aus suhtlus aitab intiimsuse õigele lainele tagasi. Samuti saad lõpuks seda, mida oled igatsenud.

Kui käid kohtamas, siis tea, et valiv olla pole paha. Usalda sisetunnet.

Neitsi

Üks oluline märkus - ära mine oma eksi juurde tagasi! Seks võis olla vägev, kuid ta on kindla põhjusega su eks...

Keegi su minevikust tuleb su ellu tagasi - valmistu! Tõenäoliselt soovid aprillis jätkata oma oskuste ja talentide avastamist ja arendamist.

Kaalud

Aeg olla isekas ja nautida! Tunned kanget soovi osta uut ja seksikat pesu, lõigata uus ja seksikas soeng. Sulle antakse märku, et kui sa ei hoolitse enda ja oma vajaduste eest, siis on sul soovituid asju elus palju raskem saavutada.

Kui oled vallaline - liigu ringi ja ole nähtaval/saadaval. Kõik tahavad sin sel kuul, kuid on sinu otsustada, kelle sa ligi lased.

Skorpion

See inimene, kes hetkel sinuga voodist jagab - temaga on hea olla. Ometigi tuleb sul sel kuul otsustada, et kui kaugele sa selle suhtega oled valmis minema. Ära karda, kui partner tahab sinust kõike teada. Kuigi intiimsus ja lähedus teevad su haavatavaks, siis on see just õige tee vaimustava seksini.

Vallalised naised: kuu teine pool vaata tähelepanelikult ringi - sind on midagi ootamas!

Ambur

Aprill on sinu jaoks nalja ja naeru täis. Kasuta seda ära! Naudi voodis hullamist ja ole selles ka natuke isekas - see toob sulle mõnust pakatava auhinna!

Kuu keskel tekib tahtmine tööd ja tegemised nurka visata, et olla täiesti vaba. Vanu sildu ei maksa siiski nii kiirelt põletada... Kui oled suhtes, siis väljenda oma arvamust ja liigu omas tempos.

Kaljukits

Aeg vajutada pausi nuppu. Sa oled võtnud enesele liiga palju kohustusi ja graafik hakkab lõhki minema juba. Sa pead natuke mõtlema ja keskenduma olulisele. Magamistuba on koht, kus sa lõõgastud, naudid ja oled. Seks on sinu jaoks suur vabanemine ja lõõgastus - pühenda end sellele.

Kui saad kõik probleemid lahendatud, siis saad keskenduda oma seksuaalsusele - proovida uusi asju, mis viivad su uute kõrgusteni...

Veevalaja

Keegi ei ole täiuslik - eriti kehtib see aprillis selle inimese kohta, kellega sa magad. Kui sa ei olle millegagi rahul, siis ei pea seda sõpradele kurtma minema. Anna kaaslasele aega - ta pingutab, et murele lahendus leida.

Kui oled vallaline, siis tea: keegi, kes on otse sinu ees - tema võibki olla see, kes suudab sind rahuldada. Mingil põhjusel ei pruugi sa seda õiget inimest märgata. Ava silmad ja ole üldse avatum uuele - kirglik flirt või potensiaalne armastus on siinsamas!

Kalad