Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse määruse muudatused. Seoses linnugripiohuga suurendatakse linnukasvatajate võimalusi saada meetmest toetust investeeringuteks bioohutusmeetmete tõhustamiseks.

Toetuse taotluste hindamiskriteeriumid annavad eelise linnukasvatuse ja munatootmise tegevusaladel tegutsevatele ettevõtjatele, et anda neile parem juurdepääs toetusele.

"Linnugripioht, mis lindude kevadise rändega süveneb, nõuab linnupidajatelt üha rangemat bioohutusnõuete järgimist ja olemasolevate meetmete tõhustamist, et oma linde nakatumise eest kaitsta,“ ütles maaeluminister<strong>Tarmo Tamm. "Aprillist jõustuvad piirangud lindude väljaspidamisele. Et aidata linnukasvatusi nõuetega vastavusse viia, on väikeste põllumajandusettevõtete toetuse taotlusvoorus sel aastal eelis linnukasvatajatel, kes soovivad investeerida bioohutusse.“

Toetust saab taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) vahendusel 24. aprillist kuni 2. maini 2017. aastal.