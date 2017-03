Kui kiirabi asjatute väljakutsetega koormamise teema nädal tagasi esile kerkis, siis mõistetavalt tundsid end puudutatuna kõik osapooled. Nii nagu raskes seisundis abivajajate elupäästmiseks koolitatud arst ei pea õigeks enda taandamist pelgalt vererõhumõõtjaks, nii küsib ka abivajaja – aga kust ikkagi abi saada? Tekkis kolmnurk, kus kiirabi peab kõnesid vastu võtvat häirekeskust süüdlaseks liiga kergekäelises kiirabibrigaadide väljakutsetele saatmises. Oma osa saavad perearstid ja -õed, kelle tegemata tööga pidavat nüüd nii kiirabi kui ka EMO tegelema.

Põhiline hammasrataste vahele jääja on aga haige, kel võib selle sõnasõja tõttu kergesti jääda mulje, et Eesti meditsiinisüsteem – olgu perearstid, kiirabi või EMO – ei soovigi neid enam teenindada. Igatahes on EMOd juba teatanud, et rakendavad abivajajaid selekteerides senisest tunduvalt karmimat sõela. Selleski sammus näeb kiirabi võimalikku töökoormuse suurenemist, sest paremal juhul kutsub EMO ukse taha jäetud haige endale kiirabi, halvemal juhul jääb aga üldse abita.

Enamik inimesi kindlasti asjatult kiirabi ei kutsu ega lähe ka niisama EMOsse. Seda tehakse alternatiivide puudusel. Perearstiliini telefon ei pruugi olla parim lahendus, sest ükski arst ei võta endale vastutust haiget nägemata telefoni teel diagnoosi panemiseks. Vähemalt Tallinnas on linnavõim juba mõnda aega rääkinud ka õhtuti töötavate perearstikeskuste vajadusest. On ju meil ka öösiti töötavad valveapteegid ajaproovile vastu pidanud.

Patsientide huvid paistavad olevat täiesti kõrvale jäetud. Süüdistusteloopimise asemel, tuleb asjaosalistel maha istuda ja otsustada, kuhu haiged saavad vajadusel pöörduda. Kiirabi ähvardab väheolulise väljakutse eest trahvi teha, EMO hoiatab juba ette, et nende ukse taha pole hädalised oodatud, perearst võtab vastu vaid paar tundi päevas – kas me sellist tervishoiusüsteemi tahtsimegi? Kui raha on vähe, siis avame kosmosetehnoloogiast pakatava kiirabiauto kõrval polikliinikus toa ka nendele, kel tarvis lihtsalt näppu siduda. Ja praeguses ülesköetud õhkkonnas on vaja eelkõige tervishoiujuhtide kinnitust, et ka haigete huvidega arvestatakse ja keegi ei jää vajaliku arstiabita.