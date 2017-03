Valukramp oli nii tugev, et ma ei leidnud lamamiseks ühtki asendit. Trampisin rahutult mööda tuba, olin ärevil ja rahutu ning muutsin oma enesetunde sellega küllap veel hullemaks. Nii palju, kui see valu käes piineldes üldse võimalik oli, võtsin asja mõistusega – infarkt see ilmselt ei ole, pimesool vast ka mitte… Aga ma ei suutnud enam olla. Ja pikk nädalavahetus ootas ees.

Juhtusin – oma varsti 40 aasta pikkuses elus teist korda – helistama hädaabiliinile 112 just sel päeval, kui ühes meediaväljaandes oli ilmunud artikkel, kuidas inimesed kutsuvad kiirabi tühiste hädade pärast. Ilmselt oli mulle saadetud kiirabibrigaad kah artiklit lugenud ja sellest tuld võtnud, sest nende suhtumine oli tõre.

Näiteks heideti ette, et ma ei suuda valukollet täpselt lokaliseerida ja annan laialivalguvat infot. Kui valu on väga tugev, kaasneb sellega kogu korsetilihaskonna spasm ja kui olla parajasti närviline, siis ongi ilmselt väga raske aru saada, kust kõige rohkem valutab – kas seda parameedikutele ei õpetatagi?

Aga kust ma siis saan keset ööd abi?

Ma ei mõista, mis jura aetakse „tipptasemel varustusega brigaadidest“, kes peavad nohuhaigeid päästma tõttama? Kellele neid siis saadetakse? Minule tulnud brigaad laiutas igatahes nõutult käsi – neil ei olnud tugevates valudes inimesele võimalik isegi elementaarset abi anda. Puudus võimalus teha rahustav või valu vaigistav süst (seda öeldi mulle otse – pole võimalust). Pakkuda oli üsna lahja rahustav tablett, aga parameedikud nentisid käsi laiutades, millest olin juba mitu tundi tagasi oma abituks meelehärmiks aru saanud: „Nagunii oksendate selle kohe välja.“

Et vastu hommikut oli olemine nii talumatu, et kaalusin aknast alla viskumist, läksin Mustamäele erakorralisse vastuvõttu, sain oma valuvaigisti kätte – otse veeni, kuhu oleks võinud ka kodus käinud kiirabi selle süstida, kui nad oleksid tõepoolest „tipptasemel varustatud“.

Mul ei ole PERHi personalile ühtki etteheidet, oldi väga professionaalsed ja mõistvad. Aga kui olin haiglavoodist tulema saanud, tundsin ka ise, et oleksin võinud mujaltki abi saada. Kui vaid oleks mingi muu võimalus seda keset ööd leida. Sest oleksin pidanud olema rauast ja tsemendist, mitte lihast ja luust, et eelkirjeldet enesetunnet reede hilisõhtust esmaspäeva hommikuni pidevalt taluda.

Ma ei kutsunud kiirabi ju kohe, vaid guugeldasin ja leidsin ühe valvekliiniku, aga kirjas oli, et vastu võetakse vaid kuni kella 21. Valveapteegistki on vähe abi, kui oksendad kõik suukaudse kohe välja. Saan aru, et EMO peabki olema vaba äärmiselt raskes olukorras inimeste päästmiseks. Aga kuidas küll lahendada olukorda, milles mina olin?

Pöörduksin keset ööd hea meelega just minu vajadustele mõeldud esmaabiasutusse, kui vaid oleksin mõnest sellisest teadlik. Kui need võimalused on siiski olemas ja mina neist lihtsalt kuulnud pole, ehk tegeleksitegi etteheidete külvamise ja oma ebaõiglase töökoorma üle ohkimise asemel info jagamisega, lugupeetud meedikud?

Täiesti mõttetu perearstiliin

Kõige rohkem käib mulle närvidele aga perearstiliini 1220 ülevoolav promomine. Kas ametnikud, kes seda meedias soovitamas käivad, üldse on kursis teenuse tegeliku kvaliteediga? Vahelepõikena: meedikute omavahelistest juttudest ja minu kui patsiendi kuuldes poetatud iroonilistest märkustest olen järeldanud, et eriarstid ja perearstid pole tingimata üksteist toetavad ja täiendavad, vaid pigem süüdistavad ja vastanduvad leerid.

Olen 1220 valinud kolm korda. Esimene kord oli viis või kuus aastat tagasi, kui mul tõusis öösel palavik 43 kraadini. Telefon kutsus pikalt, kuni vastas ilmselt unest üles aetud tusane hääl. „Kas teil siis varem polegi palavikku olnud või?“ nähvati närviliselt. Teist korda helistasin paar nädalat tagasi ja toru lajatati hargile, ilma et üldse keegi oleks vastanud.

Kolmandat korda helistasin nüüd enne kiirabi kutsumist. Seekord võeti toru, aga arst oli arusaadavalt tige, et teda ööl vastu laupäeva unest äratati, valas selle minu peale välja ning nurises tülpinult, et telefonitsi ei saa ju midagi teha. Lõpuks sain soovituse tassike kummeliteed juua – aitäh, aga paraku oksendasin ka selle kohe välja.

Kui sellist telefoni üldse pidada, kas poleks mõistlikum panna toru otsa spetsiaalse väljaõppe saanud inimesed, kes on kursis, et kuigi telefonitsi analüüse teha ja diagnoosida tõesti ei saa, on ehk abi vähemalt rahustavast ja lohutavast kohtlemisest, mitte kärsitust nähvamisest, mis piinlevat inimest veel rohkem üles kütab?

Isikliku kogemuse põhjal on mulle jäänud mulje, et kõnealune teenus pole perearstidele sugugi mokkamööda. Võib-olla on suhtumine tingitud ka sari-hüpohondrikutest, kes liini kuritarvitavad, aga mulle tundub, et palju tõenäolisemalt peavad perearstid seda neile haigekassa peale surutud kohustuseks, mille ebapraktilisusest ju kõik aru saavad ning seetõttu võetaksegi hädaliste kõnesid vastu tõredalt ja vastumeelselt. Mina patsiendina näen seda kui silmamoonduseks tehtud pseudolahendust, sümboolset žesti eriarstide ees, et haigekassa saaks vähemalt üritamise eest linnukese kirja.