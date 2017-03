Komisjon tegi kindlaks, et Virumaal lekkis esmaspäeval, 27. märtsil, tsisternvagunitest kokku 51,9 tonni kemikaali. Kuna tegemist on kiiresti aurustuva kemikaaliga, siis ei ole võimalik lekke alguskohta ja pinnasesse imbunud lahusti kogust üheselt määratleda.

Muuga kaubajaamas kolmapäeval toimunud lahusti ümberlaadimise juures oli komisjon Keskkonnainspektsiooni, EVR Cargo ja kauba saaja esindajate osalusel, mis mõõtis kaod üle.

Lekete avastamise järel läbis rong teisipäeval, 28. märtsil, Tapal asjatundjate komisjoni põhjaliku kontrolli, mille käigus avati tolli plommid ning kontrolliti üle põhjakorgid. Kontrolli tulemusel minimeeriti võimalike täiendavate lekete oht ning rong jõudis teisipäeva õhtul täiendavate intsidentideta Tapalt Muuga kaubajaama. Rong 36 tsisternvaguni ja nelja poolvaguniga alustas teekonda Kohtla jaamast, kus EVR Cargole anti üle kaubaga laetud tsisternid.

Lekkinud vagunite omanik ega rendile andja ei olnud EVR Cargo. EVR Cargo teostas veeremile enne vedu kõik ettenähtud kontrolliprotseduurid, kuid ei tuvastanud leket ega ka muid kõrvalekaldeid. EVR Cargo peab ohutust raudteel äärmiselt tähtsaks ning on juhtunud intsidendi ja selle tagajärgede osas murelik. EVR Cargo teeb kõik, et aidata omalt poolt välja selgitada kõiki juhtunu asjaolusid, et saaks tarvitusele võtta taoliste intsidentide kordumist välistavad meetmed.