"Mina arvan, et Morna linnale ei saa mingit kriipsu peale tõmmata, ma arvan, et mitte mingit viimast osa mina kirjutama ei hakka. Ma arvan, et pärast mind tulevad kunagi teised stsenaristid ja nii palju kui ma käin silmad lahti, siis “Õnne 13” on ülioluline eestlastele, " rääkis Teede, lisades, et ta saab palju fännikirju ning et ta näeb ka inimestega kohtudes, kui oluline see sari neile on. "Ma käin näiteks koolides esinemas Tallinnast väljas, lähen näiteks Noarootsi kooli ja bussijuht võtab mind peale ja see, kuidas ta räägib, siis ma näen, et inimene vaatab ja meeldib," nentis naine.

Naine rääkis ka seda, et ta saab sarja kirjutamiseks palju inspiratsiooni maainimeste endi käest.

"Ma ikka töötan päris palju selle nimel, et välja tulla Tallinna mullist, kui ma "Õnnega" tegelen. Ma teen seda teadlikult. Ma loen läbi kõik väiksed maakonnalehed, piinan sugulasi ja tuttavaid, kes elavad väljaspool Tallinnat. Mul on üks hästi tore tädi, kes elab ühes väikses linnakeses Tallinna külje all ja ta on mul lõpmatu infoallikas. Aga üks asi on faktiline info, teine on selline mentaliteediline tunnetus. Nagu öeldakse, et kui sa oled Peterburis käinud, siis sa tegelikult ei ole Venemaal käinud. Kui sa elad Tallinna kesklinnas siis tegelikult Eestit ei tea. Nagu palgavahed või silmapiiri kaugus, mida ma oma eluga teen, millised võimalused on, asjad mis on olulised," jutustas Teede.

Tähtsateks teemadeks maainimeste südameis on Teede arvates raha, aga ka poliitika ja enda perekond.

"Raha on kogu aeg, see ei muutu ei aastaaegade ega poliitilise kliimaga. Kes saab palju palka ja kuidas hakkama saada," nentis Teede, lisades, et Tallinnas aga mõeldakse, kuidas olla edukas, kuidas saada veel uhkemaid asju. "Aga maainimese elu on küllaltki raske. Valimised on praegu kuum teema, kirjutan just viimaseid osi "Õnne" hooajas ja ei saa üle ega ümber poliitikutest. Ja võib-olla siia nimekirja viimaseks ütlen, et kõige olulisem on, kuidas su enda perekonnal läheb, kuidas su kodustel, omadel läheb. Mulle tundub, et suuremas linnas on väga kerge vajuda "mina ja mu mobiiltelefon" maailma ära, aga väiksemas kohas ikkagi elatakse lähedaste keskel, põlvkonnad elavad koos, loomulikult klatšitakse teineteist rohkem, aga ollakse ka olemas teineteise jaoks rohkem. Ma väga igatsen seda ka Tallinnas," rääkis ta.

Väga nautis Teede ka aastavahetuse episoodi kirjutamist, kui sai täiega üle vindi panna ja kus sai Allan Ott Sepa maha lasta. Kuid vinti üle keerata saab stsenarist ka tavapärastes osades. “Saan seal vinti keerata küll ja veel ja piisavalt ja ei ole nii, et midagi ei juhtu, pidevalt juhtub ja pigem on probleem, et osa on lühike, tahaks veel 13 lehekülge kirjutada asju mis juhtub," naeris Teede.

Stsenarist kiitis ka "Õnne 13" näitlejaid, kuna nad on head koomikud.

"Mulle tundub, et "Õnne" näitlejad on sellised tüübid kõik, kes teevad seda ise ka sellise vimka ja kergusega. Paljud neist on Vanalinnastuudiost ja koomikud tegelikult ja head koomikud. Ja see selline hoog on meil hästi sees," ütles ta.

Oma lemmikrolli ei oska Teede välja tuua.