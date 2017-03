Põhja-Londonis Wood Greenis viibis BBC võtterühm 41aastase Mario Perivoitosi kodus, et teha intervjuu.

Ootamatult ründas meest tema koer – Staffordshire’i bullterjer. Koer pures peremeest kõrist nii tugevasti, et ta suri verekaotuse ja saadud vigastuste tagajärjel kaks tundi hiljem haiglas, vahendab Ilta-Sanomat.

Surmav koerarünnak toimus juba 20. märtsil, kuid Briti meedia tähelepanu keskmesse tõusis see sel nädalal. BBC tunnistas, et nende võtterühm oli sündmuskohal, et intervjueerida koeraomanikku dokumentaalfilmi tarvis.