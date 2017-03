Kuritegu toimus laupäeva õhtul. Seega oli mõrvaril kuriteo avastamise ajaks aega põgenemiseks kaks ööpäeva. Uurijad oletasid, et ta üritab lahkuda välismaale. Tegelikult tabati kahtlustatav ikkagi teisipäeva hommikul Leedus, täpsemalt Kaunasest 50 kilomeetrit edelas Marijampole linnas.

Kell 11.10 tuli seal patrullpolitseinike juurde mees, kes ütles, et märkas raudteejaama lähistel jalakäijate tunnelis noort meest, kes sarnaneb tagaotsitava Egidijus Anupraitisega. Patrullpolitseinikud leidsid tagaotsitava viis minutit hiljem. Nad lähenesid märkamatult selja tagant ja kahtlusalune ei saanud vastupanu osutada.

Pärast mehe kinnipidamist selgus, et ta on tõepoolest tagaotsitav. Egidijus Anupraitisel oli kaasas reisikohver, selles Makarovi püstol koos kahe täis padrunisalvega. Uurijate sõnul kavatses ta Leedust lahkuda. Kuhu täpselt, seda ei avalikustatud.

Egidijus Anupraitisel toimetati pärast vahistamist Marijampolest Kaunasesse. Kohus rahuldas kolmapäeval prokuröri palve võtta kahtlusalune kolmeks kuuks vahi alla.

Advokaat: kahtlusalune süüd ei tunnista

Riigi määratud advokaat Valteris Alekna ütles, et Egidijus Anupraitis ei ole just kõige paremas vormis, vahendab portaal L24. Ta suhtleb küll normaalselt, kuid näha on, et noormees on väsinud ja segaduses. Kõigi märkide järgi need sündmused painavad teda.

"Ta andis tunnistusi. Süüd ei tunnista, räägib, et oli majas, kus vanemad elasid. Kuriteost ta ei räägi. Ta ei ole tunnistanud, et laskis neli inimest maha," selgitas advokaat.

Prokurör Aukse Lipkevičiene ütles kohtus uurimistoimiku materjale tutvustades, et perekond tapeti unepealt. Mõrvar tegi vähemalt 21 lasku. Vigastuste iseloom lubab arvata, et tal oli selge eemärk – tappa. Arvestades, et Makarovi püstoli salves on kaheksa padrunit, siis pidi mõrvar vähemalt kaks korda salve vahetama.

Prokurör lisas, et kahtlusalune vastab ülekuulamistel küsimustele viisakalt, kuid kuritööst rääkida ei taha. "Võib öelda, et ta ei ole häälestatud koostööle. Ta räägib, kuid ei räägi seda, mis meid huvitab," selgitas Aukse Lipkevičiene.

Leedu meedia rõhutab, et pärast keskkooli lõpetamist jätkas Egidijus Anupraitis õpinguid välismaal, esmalt Ameerika Ühendriikides San Franciscos, seejärel Inglismaal Liverpooli ülikoolis.

"Mulle on alati meeldinud keemia. Hoolimata sellest, et keskkooli lõpuaastatel mõtlesin õppida ettevõtlust või majandust, valisin lõpuks ikkagi keemia. Mõni inimene küsis, miks ma sõitsin Liverpooli, kui oleksin võinud õppida ka Leedus oma kodulinnas.

Ma tahtsin midagi rohkemat kui lihtsalt keemiat. Mind huvitab nanotehnoloogia," rääkis Egidijus Anupraitis õpingute ajal Liverpoolis.

Kodumaale tagasi pöördus noormees mullu suvel ja hakkas tööle eraturvafirmas, kus tal tööülesannete täitmisel relva vaja ei olnud. Ka Egidijus Anupraitise isa töötas turvafirmas ja tal olid kodus enesekaitseks muretsetud Makarovi püstol ja Blow’ gaasipüstol.

Egidijus Anupraitis taotles relvaluba oktoobris ja läbis kõik vajalikud testid. Relvaostuga ta ei kiirustanud. Kasutatud Makarovi püstoli ostis ta alles 1. märtsil ja 24 päeva hiljem tappis sellega neli pereliiget.

Õpetajad: ta oli väga hea õpilane

Kuna noormees ei taha ülekuulamistel veretööst rääkida, siis pole mõrvamotiiv veel selge. Tema õpetajad põhikooli- ja gümnaasiumipäevilt ei suuda uskuda, et üks kooli targemaid päid, kes osales teaduskonverentsidel ja aineolümpiaadidel, suutis kedagi tappa.

Meedia tsiteerib ka mõrvamaja naabruses elavat Birutat, kes ütles, et tema arvates viis Egidijuse niisuguse õudse sammuni vanaema, väga nõudlik inimene, kes kurjustas kõigiga.

Egidijus oli Biruta sõnul väga kinnise iseloomuga hea noormees, kel polnud sõpru. "Kõige halvem, mida ma saan tema kohta öelda – ta ei öelnud kunagi tere," ütles Biruta.