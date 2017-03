"Narvas üritavad kõik meeleheitlikult eesti keeles rääkida, häbenemata vigu teha, peavoolumeedia ajab ikka vahel päris julma..." sõnab endine Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor ning Riigikogu liige Märt Sults pärast oma külaskäiku Narva.

"Narva on imeilus linn, imeilusate inimestega. Seal on 10 üldhariduskooli, 8 huvikooli, 4000 doteeritud huvikooli õpilaskohta. Elanikke on linnas aga vähem, kui Põhja-Tallinnas," lisas Sults.

"Saates "Pikk vahetund" uurimegi, mida teevad ja kuidas oma elu elavad gümnaasiumi ning põhikooli astme õpilased koolitundidest vabal ajal. Mis neid köidab, mis muret teeb, millised on kitsaskohad ning kelle asi on tegelikult haritud-vaimselt-füüsiliselt terve riigile lojaalse kodanikkonna kasvatamine," räägib koolipapa Märt Sults.

"Pikk vahetund" on Tallinna TV eetris igal neljapäeval algusega kell 19.30.