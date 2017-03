EAS tegi illusionist Jürgen Veberi ja tema venna Jesper Veberi ettevõtele JJV Productions tagasinõude summale 133 595,56 eurot, mida pole aga tagasi saanud, vahendab Delfi.

Makse tähtaeg oli eelmise aasta novembri lõpus, nüüd on asjasse segatud kohtutäitur ning algatatud menetlus. Jesper Veber räägib Delfile, et vendade ettevõte on esitanud tagasimakseplaani ja graafiku, mis on nõuetekohane ning ei mõista, miks otsustati paralleelselt sellega ka täitemenetlust alustada. Tema sõnul on sanktsioonid, mille täitur ettevõtte suhtes rakendas, normaalset tööd pidurdanud ja leiab, et see pole kasulik kummalegi osapoolele.