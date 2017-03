Kas ma olen paks? Kui mulle vastus ei meeldi, siis ei tähenda see, et küsimus oleks vale või vastuse analüüsija peast põrunud. MTÜ Ühiskonnateaduste Instituudi ja Turu-Uuringute ASi tehtud küsitlus näitas, et seksuaalsuhteid omasoolistega peab pigem mitteõigustatuks 71% vastanuist.

On see mõtlemiskoht? Tundub, et hoopis mahavaikimiskoht. Eesti Sotsioloogide Liit kutsus üles ajakirjandust mitte levitama selliste uuringute andmeid ja nende alusel tehtud järeldusi, tuues välja, et uuringu tegijate eesmärkides ja/või kompetentsuses on põhjust kahelda.

Uuringu jaoks 795 inimest silmast silma küsitlenud Turu-Uuringute AS on teinud Eestis avaliku arvamuse uuringuid 1994. aastast peale ja kasutab rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikat. Kas nüüd, kui uuringutulemus ei meeldi, on õige aeg hakata kahtlema hoopis uurija kompetentsuses? Kas tuleks kehtestada tõe monopol, et oleks selge, kellel on lubatud küsimusi esitada ja milliseid vastuseid tohib avaldada?

Uuring on nagu pilk peeglisse – kui nina on viltu, siis ei pruugi põhjus olla selles, et peegel on kõver.