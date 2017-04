Täiesti normaalne on, et ka mees tahab oma välimusele rõhku panna ja viks ning viisakas olla. Mõni mees ei pelga isegi ilusalongi minna, kuid leidub veel piisavalt mehi, kes ilutooteid vaadates mõtlevad, et need on ainult naistele. Aga nii see pole!

Videol olev mees on ehe tõestus, et natuke timmimist ja sättimist - muutus on imeline! Olgu selleks muudetavaks objektiks kasvõi habe!

Suure tõenäosusega saab kohendatud ja kohevamaks muudetud habemega kutt naiste tähelepanu kordades enam...