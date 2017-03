Möödunud aastal ühendati kaks väga populaarset naisteajakirja – Naised ja Naisteleht – ning ühinenud ajakiri hakkas kandma pealkirja Naisteleht+Naised. Nüüd ilutseb ajakirja esikaanel aga vaid üks nimi – Naisteleht. Mis juhtunud on?

„Ajad mööduvad, tuuled pöörduvad, aga Naised jäävad alati alles. Naised on lihtsalt käesoleva aasta algusest Naistelehe sees,“ ütleb ajakirja peatoimetaja Manona Paris. „Neid kaht väga sarnast, üldhuvi-tarbijaajakirja ajakirja on ajast aega segamini aetud. Nüüd on siis segadus läbi. On üks naiste leht, Naisteleht.“ Ajakiri Naised Manona sõnul hingusele läinud pole. „Mitte mingil juhul. Naised ei hävi!“

Enne kahe ajakirja liitmist oli Manona ajakirja Naised peatoimetaja. Kas tal on ehk ka kahju, et just see nimi taanduma pidi? „Ma vaatan alati tulevikku. Olen tohutult õnnelik, et saan selle naiskonnaga teha Eesti suurimat ja parimat naisteajakirja,“ kiidab ta. „Ma tulen igal esmaspäeval, mis on ka trükipäev, tööle suure rõõmuga, sest saan olla osa ühest paremini toimivast tiimist, keda ma oma 24aastase karjääri jooksul olen kogenud. Meie seltskonnas on naisi mõlemast satsist – nii Naistest kui ka Naistelehest. Igaüks on oma unikaalse sära ja energiaga. Sünergiaga. Ma läheks nendega iga kell luurele.“

Naistelehe sisu on kokku pandud kahest ajakirjast ning kaante vahel on mõlema väljaande parimad palad. „Tugev analüütiline tarbija ja praktiline mood. Inspireerivad ja huvitavad inimestelood ja õhuline hästiliigendatud kujundus. Tundlik maailmapilt ja avatud uudishimulik meel.“ Need mõlemad olid Manona sõnul mõlemale ajakirjale omased. „Me tahame pakkuda nii meelelahutust kui ka mõttejõudu ja et see mõte, mida lugeja kogeb pärast Naistelehe lugemist oleks hea mõte ning paneks päeva särama.“