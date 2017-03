Kas oled lõbusas suhtes või on tegu tõelise armastusega? Tahaksid kallimale juba armastust avaldada, kuid kas on see ikka õige armastus?Oota oma tunnete paljastamisega veidi ja loe edasi!

Portaal Your Tango soovitab enne partnerile armastuse avaldamist leida ausad vastused järgmisele viiele küsimusele:

1. Kas asi on ainult seksis?