Me kõik sööme päevas kolm kuni viis korda, nendest mõned korrad kodus ning tihti ka väljas. Enam ei pea kirjutama oma foodie-sõbrale, et ta soovitaks uusi lemmikkohti ja -toite, kui endal külmkapis vaid tuuleiil puhub ja tegelikult linna peal hoopis uusi maitseid proovida sooviks.

Toidutellimise äpp Wolt on Tallinnas tegutsenud pea kaheksa kuud. Selle aja jooksul oleme müünud kümneid tuhandeid roogasid ja näinud täpselt, mis teile teatud aastaajal ja ajahetkel eriti maitseb.

Tallinlaste seas palavalt armastatud Vegan Restoran V on Wolti kasutajatele tuttav eelmise aasta lõpust. Juba esimestest päevadest alates võlusid vegantoidud ka Wolti kasutajate südamed.

Restorani staar-roog Woltis on “peedi-kikerherneburger”, millest võib leida värske salati, tomati, koduse soolakurgi ja päikesekuivatatud tomati kastme. Kõrval serveeritakse mõnusaid krõmpsuvaid ahjuköögivilju.

Hind: 6,80 €.

9. Mack Barb-B-Que – Buffalo kanatiivad 6tk

Ehtne Ameerika restoran Eestis pakub killukest kauget maad otse Tallinnas. Iga pakutav toit viib kas esimest või mitmendat korda üle lombi.

Buffalo kanatiibade retsepti tõi Mack Bar-B-Que kaasa otse nende kodumaalt. Enda käeläbi proovides peab retsepti ise välja nuputama, seega usaldusväärsem viis on mekkida neid asjatundjate poolt tehtuna.

Hind: 5,90 €.

8. Burger Box – Klassik juustuburger

Kalamaja peidetud aare ei ole enam ammu peidus. Burger Box viljeleb Aasia rütmis elu Balti Jaama trammiliinide kõrval. Lühike kuid tabav menüü ning ainulaadsed maitsed toovad inimesed aina Box’i tagasi.

Woltis teeb ilma “Klassik juustuburger”, mille vahelt võib leida 100% veiselihapihvi, tomati, jääsalati, sibula, marineeritud kurgi ja remulaadi.

Nipp: Sobib ideaalselt kimchi friikatega!

Hind: 5 €.

7. Al Mero Pizza – Al Mero Supreme

Pitsaisu tekib inimestel üldiselt korra nädalas. Al Mero Pizza roogasid proovides võib tekkida oht, et selline soov võib nädala jooksul kimbutada veelgi rohkem.

Al Mero Pizza majapitsa “Al Mero Supreme” koondab kokku kõik need parimad koostisosad. Pitsa pealt leiab Al Mero Pizza pitsakastme, juuretisel mozzarella, chorizo, salame piccante, muskaatkõrvitsa, punase sibula, pesto ja basiiliku.

Hind: 8,99 €.

6. Lendav Taldrik – Kana tikka masala

Telliskivi Loomelinnaku üks vürtsikamaid restorane on kokku pannud tõelise India peopäeva menüü. Kõhu saavad täis nii taimetoitlased kui ka lambaliha austajad.

Seekordse populaarseima roa tiitli saab endale “kana tikka masala”, mida valmistatakse traditsioonilist retsepti järgides. Reguleeritud on vaid vürtsikusastet, et ka pere väiksemad saaksid rooga nautida.

Hind: 8,40 €.

5. Dereku Burger Telliskivi – Dereku Originaal burger

Saaremaa hea toidu saadikutel on edasi kanda suur ja tähtis sõnum – tooraine olgu värske ja kvaliteetne. Ei mingit hinnaalandust!

Originaal burgeri vahele mahub üks eriti mõnus sea-veiselihakotlet, gouda juust, hapukurk, sibul, tomat, salat, punane grillkaste ning valge kaste. Kõik see krõbeda mitmeviljakukli vahel.

Hind: 4,50 €.

4. The Monk – Krõbe mee-tšilli kana

Vanalinnas asuv Aasia toidu oaas The Monk üllatab traditsiooniliste, kuid põnevate roogadega. Mõnusaid maitseid toovad köögist meie taldrikutele kokad otse menüü sünnimaalt.

Krõbe mee-tšilli kana üks edu aspekte on muidugi ekstra kana krõbedusaste! Kastme komponendid jäävad aga seekord saladuseks, kuid koostisosi saab nuputada sellest hoolimata.

Hind: 5,90 €.

3. Toit’s City – Smoky Bacon Burger

Toit’s City suitsukas peekoniburger on olnud menüüs juba sellest ajast saadik kui restoran oma uksed esimest korda avas. Ajas vaid paremaks muutunud burger on viidud ideaalse tulemuseni – burgerini, kus on iga maitsenüanss ja koostisosa paigas.

Burgeris kasutatakse kodumaist rohumaa veiseliha, kohaliku pagari käsitöösaia, mõnusalt rammusat ja pikantset cheddar juustu ning kui sinna juurde lisada veel suitsupeekon ja saladuslikud kastmed, siis ongi tiitleid kojutoov burgeriretsept valmis.

Hind: 9 €.

2. Gotsu – Frititud kana küüslaugu-tšillikastmes

Killuke Lõuna-Koread on Tallinnas tegutsenud juba mõned aastad, see-eest Woltis vaid mõned kuud, kuid ometi on need tšillised road jätnud oma maitseelamuse iga toidugurmaani keelele.

Frititud kanaroale lisatakse spetsiaalset tšillipulbrit, mida peakoka ja omaniku Kyuho ema ise valmistab ja Lõuna-Koreast tänaseni poja restorani saadab. Ehk seetõttu ongi Gotsu küüslaugu-tšillikastmes kanal nii autentne mekk.

Hind: 6,60 €.

1. Wok to Walk – munanuudlid lisanditega

Wok to Walk’is võib näha nii pannilt tulevat tulekuma kui ka samal ajal valmivaid nuudleid. Kiirtoit, mille võlu põhineb just Sinu enda soovidel ja maitseelistustel.

Wolt kasutajate lemmikkomboks on munanuudlid kana, šampinjonide, Hongkong’i magushapu kastme, praetud sibula ja munaga.

Hind: põhi 3,90 €, edasi otsustad Sina!