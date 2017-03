Täna mõisteti Harju maakohtus erinevates alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegudes süüdi endine õiguskantsleri nõunik Jaanus Konsa.

2016. aastal alustati lapsporno valmistamise paragrahvi järgi Jaanus Konsa suhtes kriminaalmenetlust kuna oli alust arvata, et Jaanus Konsa oli lasknud alaealisel poisil endast pornograafilise sisuga pilte teha ning need pildid Jaanus Konsale saata. Menetluse käidus tuvastati, et Konsa on ajavahemikul 2011-2016 pannud toime seksuaalse iseloomuga süütegusid kokku kuue erineva 13-17 aastase poisi suhtes.

Kohus mõistis Konsale liitkaristusena nelja aasta ja nelja kuu pikkuse vangistuse, millest tuleb vanglas kohe ära kanda kuus kuud. Ülejäänut ei pöörata täitmisele, kui mees viieaastase katseaja jooksul ei pane toime ühtegi uut tahtlikku kuritegu.