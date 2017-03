Venetsueela Caricuao loomaaias vaagub hinge elevant Ruperta, kuna loomaaed ei ole võimeline teda vajaliku hulga toiduga varustama.

46aastasest loomast on saanud riigi majanduskriisi sümbol, vahendab Daily Mail, märkides, et Ruperta on surmalävel.

Heasoovijad üritavad elevanti küll toita, kuid loomaaiatöötajad on selle tegevuse keelanud, kartes, et mõnel neist võivad olla "halvad kavatsused".

Venetsueela loomaaias on viimasel ajal nälga surnud vähemalt 50 isendit.