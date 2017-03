Kelner silmitseb külastajat, kes enne sööki oma nuga ja kahvlit laudlina sisse pühib.

"Palun teid kohe järele jätta. Esiteks on meie laudlinad kõik laitmatult puhtad, teiseks on see ebahügieeniline ja kolmandaks ei jõua ma iga külastaja järel laudlinu vahetada."