Loosi tahtel esimesena kõnelnud Volli Kalm sõnas, et ülikool peab olema uuendusmeelne ja innovatiivne, kuid uuendused saavad püsida ainult traditsioonidel. Ta tänas kogu ülikoolipere aktiivse osalemise eest mõttevahetustes, kust tuli välja palju mõtteid, millega Tartu Ülikooli senisest paremaks muuta.

Lähemate tundide jooksul selgub, kas Tartu Ülikooli rektorina jätkab Volli Kalm või võtab ülikooli juhtimise üle Margit Sutrop. Rektoriks saamiseks on tarvis koguda vähemalt 126 poolthäält. Valimiskoosoleku alguseks oli kogu 250 liikmest kohal 203.

„Miks ma kandideerin rektoriks?“ küsis Kalm retooriliselt. „Ma tunnen vastutust, sest pooleli on mitmed alles alanud arengud.“

Margit Sutrop lubas oma valmiskõnes, et ülikoolis saavad eluõiguse kõik liigid, ükski võõramaine liik ei lämmata koduseid liike. Ülikooli traditsioonidest kõneldes tõmbas ta paralleeli iseendaga, sest ta on juba viiendat põlve õpetaja.

„Interdistsiplinaarse üksuse juhina võin ma öelda, et kõige parem tööriist ülikooli paremaks tegemiseks on koostöö,“ ütles Sutrop, kes on ühtlasi Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja.