Supelrannas jälgivad mehed imestusega, kuidas üks vanem daam ujub ja sukeldub nagu hüljes. Kui ta veest välja hakkab tulema, julgeb üks neist küsida:

"Armuline proua, millest see tuleb, et te nii hästi ujute?"

"Ah, see on harjumusest," lööb vanaproua käega. "Nooruses olin ma Veneetsias tänavatüdruk."