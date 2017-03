"Lähima aasta jooksul ei kavatse ma veel kindlasti hakata peret looma. Mitu korda on juba arvatud, et ma olen rase, aga tõele see ei vasta," tunnistab ta, et lapseootust on talle ennegi külge poogitud.

Küsimus tekkis seetõttu, et Helen oli Facebookis märkinud end huvitatuks üritusest, mis kannab pealkirja "Emotsionaalne ettevalmistus sünnituseks". Õhtuleht uuris asjaosalistelt, kas tõesti võib neile õnne soovida. Kalvi-Kalle jäi džentelmeniks ning luges talle Facebooki saadetud küsimuse küll läbi, kuid jättis vastamata. Helen aga andis omapoolse selgituse ja kinnitas, et last nad veel saama ei hakka.

"Märkisin end mingist suvalisest Facebooki üritusest huvitatuks ainult sel põhjusel, et mind huvitabki sünnitus kui protsess. Seetõttu olen ka naistekliinikus praktikal käinud," paljastab Helen. "Siiski ei pea iga inimese anatoomiast ja emotsioonidest huvitatu kohe ise rase olema. muidugi on lapsed toredad, kuid ma ise hetkel selleks veel valmis ei ole. Ehk saab seda rõõmu-uudist mõne aasta pärast kuulda."

Pere juurdekasv on alati ju tore uudis, kuid ehk ongi Helenil ja Kalvi-Kallel selleks veel pisut vara. Said nad ju tuttavaks alles mullu oktoobris, kui "Prooviabielu" võtted algasid. Sellest ajast on noored end ka Facebookis suhtesse märkinud ning mõlema sotsiaalmeediakontod reedavad, et õnn õitseb ka praegu, pool aastat hiljem. Nii Helen kui Kalvi-Kalle kommenteerivad Instagramis teineteise piltide all pidevalt, kui väga nad teineteist armastavad ja Kalvi on Instagrami story's isegi öelnud, et ei taha ühtki teist naist, sest nad Heleniga plaanivad lausa abielluda!

Helen on Õhtulehele varem rääkinud, et otsustas saates osaleda seetõttu, et tahab oma elu lihtsalt huvitavamaks teha ning anda kõigile neile meestele, kellele ta saates "Abielus esimesest silmapilgust" silma jäi, võimaluse temaga tutvuda. "Suhet ma sinna saatesse otsima ei läinud, kuid kui see tekiks, ei paneks ma kätt ette," rääkis naine veebruaris Õhtulehele.