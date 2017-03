Praegu on kinos Artis jooksmas Eesti õudusfilmid, mis on omamoodi sissejuhatus peatselt algavale ja pastorite pahameele ära teeninud Haapsalu Õudusfilmide Festivalile.

"Õuduskasseti" linastused toimuvad 30. märtsil ja 6. aprillil kinos Artis ning eriseanss koos filmitegijatega on Tartu Elektriteatris 3. aprillil.



Kodumaistest lühifilmidest koosnev "Õuduskassett" jooksutab judinad vaataja selga mööda alla ja paneb kohati muigamagi.



Ja mis võiks olla õudsem ja erutavam, kui aprillis, Lenini sünnipäevakuul, heita pilk Kremli sügavustesse ja piiluda, mis toimub mausoleumis. Lõik Lauri Randla filmist "Mausoleum":



Maria Reinupi film “Elas kord” jutustab loo üheteistkümnest keskkoolinoorest (Viljandi kultuuriakadeemia X lend), kes klassiekskursioonil ootamatu tormi käest mahajäetud majas varju otsivad. Ühes ruumis viibimine ja ootamine toob esile noorte hulgas nii mõnedki konfliktid ja salasoovid, aga hullem on ees, kui maja ise oma ebameeldivaid üllatusi paljastama hakkab. Meeldiva varjupaiga asemel leiavad noored end järjest väljapääsmatumast olukorrast ja peavad leidma vastuse küsimusele: kes või mis nende hirmudega õieti mängib?- Noortekamp otsib tormi eest varju mahajäetud majakesest, kuid leiab end painavast labürindist, millest pole pääsu.



Varalahkunud režissööri Anri Rulkovi “Hirm” on Helenist (Kaia Skoblov), kes pole oma ema näinud üle kahekümne aasta. Tal tuleb ühel päeval minna oma turvalisest linnakodust vanas mõisas asuvasse raviasutusse. Šokeerivas keskkonnas sattub ta võimuka dr. Schulze (Kalju Komissarov) mõju alla ja avastab patsientide hulgast oma kadunud venna (Meelis Rämmeld), kelle olemasolu meenub talle vaid häirivaist lapsepõlveunenägudest. Helenil tuleb teha valik, kas põgeneda tagasi linna või päästa vend ja leida vastus enda minevikule.

Film on eesti keeles inglisekeelsete subtiitritega.



Lauri Randla "Mausoleum" räägib patoloog Akeksei Abrikosovist (Victor Kotowicz von Lahnberg), kes Lenini surma järel balsameeris tema keha ja ”võitis surma”. Sellest ajast peale on Abrikosovi ja tema assistendi Saša elu olnud eranditult seotud Vladimir Iljitši keha hooldamisega. On aasta 1936, Stalini repressioonide ”ööelu ” ajajärk, keegi ei ole NKVD ees turvatud, eriti nõukogude eliit. Aga just enne maipühi on Lenini sarkofaagi sattunud kärbes! Enne suure juhi visiiti peavad Abrikosov ja Saša leidma lahenduse. Algab võidujooks elu ja surma peale…

Film on vene keeles eesti- ja inglisekeelsete subtiitritega.