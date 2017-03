Mõne päeva eest postitas staarjuuksurist näitleja Lauri Pedaja oma Facebooki kontole arvamusavalduse naiste kohta, kes enda kehast ja elustiilist fotosid sotsiaalmeediasse postitavad. Eratreener ja toitumisspetsialist Marek Kalmus annab Pedaja väljaütlemisele terava vastulöögi. "Kallis juuksur - vaatenurk sõltub inimese rikutuse astmest, pean ma siia kahjuks sellise arusaama kohta kirjutama, sest sinul tundub olema sellega natuke asjad kiivas," kirjutab Kalmus.

"Tegelikult ei ole sellest absoluutselt mitte midagi halba, kui neiud-naised jagavad enda toidupilte ja lisaks demonstreerivad reaalseid edusamme enda kehavormide paremaks muutmisel läbi õige toitumise ja treeningute. Pigem on see just hea ja veelgi rohkemaid noori motiveeriv järgima tervislikku elustiili. Enda lihaturule laotamisega ei ole sellel kõigel enamast mitte midagi pistmist, nagu sina seda kahjuks näed," kirjutab Kalmus. Postituse lõpus soovib mees Pedajale juuksuritöös jõudu, sest ka see on tema sõnul vajalik ja tänuväärne osa inimese tervisliku terviku kujundamisel.

Esmaspäeval kirjutas Lauri Pedaja oma Facebooki kontole postituse, kus imestas tänapäeva naiste üle, kes enda kehast ja elustiilist sotsiaalmeedias pilte jagavad. "Igapäevaselt tiheda sotsiaalmeedia kasutajana jääb silma kõiksugu tegelasi ja läbivaid jooni. Mulle hakkab tunduma, et minu armsa kodumaa naised on kõvasti muutunud uutes sotsiaalmeedia tuultes. Ükskõik millise tšiki Instagrami konto ma avan, leian ma sealt eest poolpalja, fitnessiga tegeleva make-up artisti, kes postitab toidu ja 90ndate mõistes pornopilte vaheldumisi," kirjutas Pedaja oma Facebooki kontol.

"Kas tõesti naiste seas on konkurents läinud nii tihedaks ja muudmoodi enam otsale ei saa? Või ma olen tõesti vanaks jäänud ja ei saa enam sellest moodsast maailmast aru?!" on mees hämmingus. Lauri Pedaja on varemgi tuntud oma julgete arvamusavalduste poolest, mistõttu tõstis mehe postitus omajagu kära.