Kuid mõnikord võib juhtuda, et keegi siiski satub masturbeerivale naisele peale just sel hetkel...

Naised on nii osavad masturbeerijad, et suudavad seda teha oma igapäevatoimingute keskel ja keegi isegi ei märka, mil asjad aetud ja saab taas järgmist päevakavas olevat punkti täitma asuda, kirjutab portaal womenshealthmag.com.

7 meest paljastavad:

Ma mängisin videomänge

28-aastane Jordan mängis videomänge, kuid teisele korrusele minnes taipas, et linade all lebav sõbratar tegeles eneserahuldusega.

Ma magasin

26-aastane Mike magas, kui ärkas tema lebava ja masturbeeriva naise tõttu. Ta küsis talt otse - kas naine masturbeeris. Ilma häbita kinnitas näitsik juhtunut. Paarike koges unustamatut vahekorda.

See juhtub pidevalt

23-aastane Barry selgitab, et tal ja ta sõbrataril on väga kõrge sugutung, mistõttu nende puhul mees suisa naudib, kui endaga hoos olev neiu ka mehele sellest sõnumiga märku annab. Päris vahele pole neiu veel jäänud, kuid Barry sõnul erutaks see ta piigat veel eriti. Nad mõlemad loodavad, et see juhtub peagi.

Ma pesin oma hambaid

32-aastane Luke räägib, et ta neiu oli parajasti vannis, kuid tema pidi minema hambaid pesema. Neiu püüdis küll öelda Luke`ile, et ärgu ta praegu tulgu, kuid oli juba liiga hilja - mees seisis vannitoas. Luke nägi sõbratari kummalise ja erakordse seksleluga hullamas.

"Ma tundsin end reedetuna. Ma olin ju kodus ja oleksin temaga meelsasti seksinud," lisab mees.

Ma vaatasin televiisorit

24-aastane Sam meenutab, et oli neiuga seksimise lõpetanud ja vaatas televiisorit voodis. Mõlemad olid koos ka orgasmi saanud. Pärast kallistamist hakkas neiu end uuesti katsuma.

"Ma ei tea, kas ta plaan oli mind kiima ajada, kuid see juhtus. Sel päeval seksisime vähemalt neli korda," kinnitab Sam.

Mul ei olnud isu seksida

46-aastane Graham selgitab, et tal ja ta abikaasal on väga erinev seksivajadus. Mees tunnistab, et ta naine vajab seksi temast kordades rohkem. Kui mehel pole isu seksida, siis läheb ta naine üles ja rahuldab end seksleludega, mis mees aastate jooksul kaasale ostnud on. Nii on Graham tabanud naise mitmeid kordi leludega hoos olles.

Astusin just uksest sisse

"Ma tulin töölt koju natuke varem ja nagu ukse avasin - mu naine liikus meeletult ja üritas midagi varjata. Ta nagu häbenes midagi," meenutab 44-aastane Eddie.