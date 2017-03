Michelle Pfeiffer on näitleja, kellele loodus vist juba sündides jaganud ohtralt häid geene. Vähemasti fotod 58-aastasest staarist panevad uskuma, et see naine ei ole küll viimase paarikümne aasta jooksul vananenud.

58-aastane Michelle Pfeiffer näeb aastatest hoolimata välja vapustavalt nooruslik ja väga heas vormis, kirjutab Mirror.

Vaata fotosid SIIT!