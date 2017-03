Tundub, et abielusaates lõid Heleni ja Kalvi-Kallel lõkkele tõelised tunded, sest vähemalt sotsiaalmeedia andmetel valmistub Helen sünnituseks.

Eilses osas saatis Helen proovimehe Pertti kodust minema, et Kalvi-Kalle saaks tulla linu soojendama. Õhtul märkas tähelepanelik lugeja, et Helen on end Facebookis huvitatuks pannud üritusele, mis kannab pealkirja "Emotsionaalne ettevalmistus sünnituseks".

Asjaosalised ise sotsiaalmeedias lisakommentaare ei anna ning ei selgu, kas tegu on nalja- või tähelepanusooviga.

Juhul kui uudis tõepoolest tõsi on, seab see Kalvi-Kalle isaduse kahtluse alla, kuna väidetavalt hakkas paar kokku alles mullu oktoobris. Kui just midagi rääkimata pole jäänud ...