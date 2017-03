Soome pealinna Helsingit ähvardab tõsine töötegijate puudus, kui vähemalt seitsmesse ametisse on vaja inimesi, kogu riigi peale kokku aga ligi 50 ametisse. Samal ajal on ka töökohti, kuhu tahtjaid on liiga palju.

Enim on Helsingis puudus hamba- ja kõrvaarstidest, kõneterapeutidest ja majahaldureist. Vajatakse ka telefonimüüjaid ja kliendikeskuse töötajaid. Eelkõige vajatakse töötajaid tervishoidu ning sotsiaalvaldkonda, samuti ehitusele, vahendab Iltalehti.

Seitse ametit, kuhu oleks enim vaja töötajaid: hambaarst, kõrvaarst-kõneterapeut, sotsiaaltöö spetsialist, haldur, telefoni teel ja kliendikeskuse müüja, majapidaja, konditsioneeride ja külmutusseadmete paigaldaja.

Teisi ameteid, kuhu vajatakse samuti hädasti töötajaid: ehitusinsener, üldarst, psühholoog, keeleteadlased, müügimees, kelner-ettekandja, ehitaja, müürsepp, elektrik, koristaja, postiljon.