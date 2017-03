13 inimest hukkus, kui Texases sattus liiklusõnnetusse kiriku buss. Vigastatuid on 2.

Buss, mis sõidutas pensionäre, põrkas kokku teise sõidukiga, vahendab Reuters. Õnnetus juhtus 130 kilomeetrit eemal San Antoniost.

Kokkupõrke hetkel viibis bussis 14 inimest.

Mis õnnetuse põhjustas, pole veel teada.

Juhtunut kinnitas ka kogudus oma Facebooki lehel, teatades, et nad tunnistavad raske südamega, et "Jeesus kutsus enda juurde 13 reisijat". Veel kinnitab paptistikogudus, et ainus ellujääja on raskes, kuid stabiilses seisundis.