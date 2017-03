Täna laekus Euroopa Komisjonist antud asja kaebajale ehk maade õigusjärsetele omanikele tagastamise nõudjatele 1. märtsi kirja mittekonfidentsiaalne versioon, mille kohaselt kahtlustab Komisjon tõesti, et antud on ebaseaduslikku riigiabi.

Euroopa Komisjon saatis 1. märtsil 2017 maaeluministeeriumile teate, milles avaldas kahtlust, et Eesti riik võis anda ebaseaduslikku riigiabi ASile Tartu Agro, kui rentis firmale 3000 hektarit riigi maad oluliselt alla turuhinna.

Toona põllumajandusminister olnud Padar ütles, et aastatel 1999-2000 vaadati ELi poole unistavate silmadega ja ühegi otsuse juures ei mõeldud, kas see on või ei ole lubamatu riigiabi.