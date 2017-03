Alanud on periood, mil suureneb kulupõlengute oht. Esimesed kutsed on päästjatele juba ka tulnud, teiste hulgas on pidanud välja sõitma Järvamaa päästjad.

Kella 21.10 paiku teatati kulupõlengust Mäos, vana maantee ääres. Leekides oli kaks, umbes kümnekonna ruutmeetri suurust ala, teineteisest umbes saja meetri kaugusel, edastas reporter Kaspar Pokk.

Kuigi leegid levisid kiiresti, ei olnud lähedal õnneks ei metsa ega elumaju, mis oleksid võinud ohus olla. Paide päästjatel õnnestus põlengud kustutada mõne minutiga.

Kulu põletamine on keelatud. Sellistest tulekahjudest on alguse saanud raskete tagajärgedega põlenguid, milles on kaotatud suurel hulgal vara ning kahjuks on olnud ka vigastatuid ja hukkunuid.