"Lähedased ja sõbrad elavad mulle kaasa – alati on ju tore tuttavat telekast näha. Nüüd on tavaline, et sõprade seltskonda sattudes kõlab varasema "Tere!" asemel "Ilmapoiss, mis ilm ka tuleb?"" muigab "Seitsmeste uudiste" uusim liige, ilmateadustaja Juhan Krull (26).

Juhan räägib Õhtulehele, et teletöö on teda alati huvitanud ja nii pakkus ta end TV3 ridadesse tööle. "Võtsin eelmise aasta lõpus TV3ga ühendust ja uurisin, kas mulle leiduks "Seitsmeste uudiste" meeskonnas rakendust," meenutab Juhan.

Mõne aja pärast sai ta kõne uudiste produtsendilt Annely Adermannilt. "Selgus, et Siret Jakobson plaanib lapsepuhkusele minna ja tema asemele otsitakse uut inimest. Pikemalt mõtlemata haarasin võimalusest."

Krull sõnab, et ta pole varem küll televisioonis töötanud, kuid on osalenud mitmes telereklaamis ja on tahtnud kaamerate ees esineda juba lapsepõlvest saati.