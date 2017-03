Seljaprobleemide all kannataval Valentina Terehhoval on üks reegel: mida lähemale uksele, seda parem – isegi kui auto tuleb kõnniteele parkida.

Umbes aasta aega tagasi loodi Facebooki kommuun, kuhu tähelepanelikud kodanikud jätavad teateid ja fotosid, kui märkavad linnaliikluses Eesti üht tuntumat liiklushuligaani , kel hüüdnimeks hellitavalt Subarik, kes tänaseks on vihale ajanud enam kui 2000 inimest, kirjutas menu.err.ee .

ETV "Pealtnägija" tõi televaatajateni loo Eesti kõige ohtlikumast liiklejast, Lasnamäel elavast pensionärist, kelle süül on nelja ja poole aasta sees toimunud 20 liikluskindlustusjuhtumit, mille tagajärjel tema kindlustusmakse on 1600 eurot aastas.

Et aga Terehhova on kuulsamgi oma riskantsete manöövritega, otsustas “Insight” korraldada prouale minisõidueksami, mille järel kogenud sõiduõpetaja Aleksandrov tõdes, et Valentina sõidustiilis oli mitmeid probleeme ning päris sõidueksamil oleks ta kindlasti läbi kukkunud.